العالم اليوم - اليماني: التصعيد لن يوصل المجلس الرئاسي إلى أي مكان

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:17 مساءً - قال وزير الخارجية اليمني السابق خالد اليماني، الثلاثاء، إن "الوضع الحالي مؤسف"، مشيرا إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يتجاوز صلاحياته.

وذكر اليماني في مقابلة مع قناة "دوت الخليج"، أن العليمي يتجاوز صلاحياته، مشددا على أن ما جاء في بيانه يستلزم الحصول على موافقة جميع أعضاء المجلس.

ودعا الوزير اليمني السابق إلى الجلوس لطاولة الحوار بين الفرقاء اليمنيين لحل خلافاتهم دون أي تدخلات، لصياغة خارطة طريق، مؤكدا أن "التصعيد لن يوصل المجلس الرئاسي إلى أي مكان بل إلى مهالك أكبر".

كما أشار إلى أن "مغادرة القوات الإماراتية لليمن ستترك الباب مفتوحا أمام الإرهاب".

وأضاف اليماني أن الإمارات العربية المتحدة قامت، قبل مغادرتها للمسرح في اليمن، بتأهيل عدد واسع من القدرات لمكافحة الإرهاب في كل مكان، مؤكدا أن القوات الجنوبية والقوات الخاصة قادرة على مكافحة بؤر الإرهابيين والانتصار النهائي في الحرب.

ولفت وزير الخارجية السابق إلى أن "عملية تحرير الجنوب كانت أسرع منها في الشمال بسبب انتشار جماعة الإخوان في جميع أجهزة الدولة وتواطؤها مع الحوثيين".