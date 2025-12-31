العالم اليوم - الفيفا يتجه لإحداث تغيير "ثوري" في قاعدة التسلل

انتم الان تتابعون خبر الفيفا يتجه لإحداث تغيير "ثوري" في قاعدة التسلل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 12:23 صباحاً - ألمح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، السويسري جاني إنفانتينو، خلال القمة العالمية للرياضة في دبي، إلى إمكانية تعديل قاعدة التسلل بهدف جعل اللعبة أكثر جاذبية.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي، الاثنين: "نواصل دراسة كيفية تطوير القوانين لجعل اللعبة أكثر هجومية وجاذبية"، مؤكدا ضرورة "تقليل حالات توقف اللعب إلى أدنى حد".

وتابع إنفانتينو: "ندرس قانون التسلل الذي تطور على مر السنين والذي يشترط حاليا أن يكون المهاجم خلف آخر مدافع أو على نفس الخط معه"، مضيفا أنه "ربما في المستقبل" يجب على اللاعب أن "يكون متقدما بالكامل أمام آخر مدافع لاعتباره متسللا".

ووفق هذا التغيير، لن يحتسب التسلل إذا كانت ساق أو ذراع اللاعب متقدمة على آخر مدافع.

ويحظى هذا التغيير الذي يرجح كفة المهاجمين بدعم المدرب الفرنسي السابق لنادي أرسنال الإنجليزي والمدير الحالي لتطوير كرة القدم في فيفا، أرسين فينغر.

ويجب أن يحظى هذا المقترح، الذي اختبر سابقا في بطولات الفئات العمرية، بموافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب، المسؤول عن قوانين اللعبة، والذي من المقرر عقد اجتماعه السنوي في 20 يناير في لندن، قبل أن يصادق عليه الاتحاد الدولي خلال جمعيته العمومية.

ومع أنه من غير المرجح تطبيق القانون الجديد بدءا من الصيف خلال كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أن صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية أشارت، الثلاثاء، إلى إمكانية دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من الموسم المقبل.