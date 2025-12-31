الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، الثلاثاء، عن تفاهمات جديدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، وذلك خلال لقاء جمعهما في فلوريدا مساء الاثنين.

تفاهمات نتنياهو وترامب تكشف ملامح اتفاق غزة

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإن التفاهمات تشمل بدء إعادة إعمار محدودة في مناطق يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها خالية من البنى التحتية العسكرية، خصوصًا في محيط رفح والمناطق الواقعة داخل ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" وفق النموذج الأمريكي.



وأشارت القناة إلى أن الإدارة الأمريكية، ولا سيما مستشاري ترامب، تضغط على نتنياهو لفتح معبر رفح أمام حركة البضائع والأشخاص، مع فصل مسار الخطة الأمريكية عن قضية الأسرى. وأضاف التقرير أن ترامب رفض الشرط الإسرائيلي الذي يربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بعودة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير، ران غفيلي، مؤكدًا أنه "لا يضلل العائلة لكنه لا يلتزم بما لا يستطيع الوفاء به".



التقارير أوضحت أن التفاهمات لم تتطرق إلى أي جدول زمني لنزع سلاح حركة حماس، أو إلى طبيعة القوة الدولية أو حكومة التكنوقراط التي قد تشرف على القطاع لاحقًا. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن غياب الوضوح بشأن مستقبل غزة جعل الطرفين يتجنبان إبراز الخلافات.



وفي سياق متصل، ذكرت القناة 13 أن نتنياهو عرض على المسؤولين الأمريكيين معطيات تفيد بأن حماس ما تزال تحتفظ بنحو 60 ألف بندقية كلاشينكوف، في محاولة لإثبات أن القطاع بعيد عن أي حالة نزع سلاح فعلي.



كما رجحت تقديرات سياسية إسرائيلية تقديم موعد الانتخابات العامة إلى يونيو 2026، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لترامب إلى إسرائيل في مايو لتسلم "جائزة إسرائيل"، وهي زيارة يُتوقع أن تنسجم مع الحملة الانتخابية التي يقودها نتنياهو.