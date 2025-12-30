الرياض - كتبت رنا صلاح - جدّدت المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، تأكيدها أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات للتصدي لأي تهديد أو مساس بأمنها الوطني، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الراسخ بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته.

السعودية تحذر من أي تهديد يمس أمنها الوطني

وأشاد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته، بالدور الذي يقوم به تحالف «دعم الشرعية في اليمن» في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، وذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، ومنع اتساع رقعة الصراع.



وعبّرت السعودية عن أملها بأن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصلحة اليمن.



