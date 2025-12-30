 تركيا: اعتقال 110 مشتبهاً بانتمائهم لداعش في إسطنبول

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن الشرطة التركية اعتقلت 110 من المشتبه بهم في عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي الثلاثاء، بعد يوم من مقتل 3 من رجال الشرطة و6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار في شمال غرب البلاد.

ونفذت الشرطة حصارا استمر 8 ساعات لمنزل في بلدة يالوفا الواقعة على ساحل بحر مرمرة جنوب إسطنبول، بعد أسبوع من اعتقال أكثر من 100 شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي على خلفية اتهامات مزعومة بالتخطيط لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأصيب 8 من أفراد الشرطة وعنصر أمني آخر خلال مداهمة المنزل الذي كان واحدا من بين أكثر من 100 موقع استهدفته السلطات الاثنين.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الشرطة نفذت الثلاثاء 114 مداهمة في إسطنبول وإقليمين آخرين وألقت القبض على 110 من أصل 115 مشتبها بهم كانوا مطلوبين لديها. وأضاف البيان أن السلطات صادرت ملفات ووثائق رقمية متنوعة خلال العملية.

وكثفت تركيا عملياتها ضد المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي العام الحالي، مع عودة التنظيم إلى الظهور على مستوى العالم.

ونفذت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي هجوما ضد مسلحي التنظيم في شمال غرب نيجيريا، بينما قالت الشرطة الأسترالية إن المسلحين اللذين هاجما احتفالا بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بونداي في سيدني هذا الشهر استلهما أفكارهما من تنظيم داعش.

وفي 19 كانون الأول، شن الجيش الأميركي هجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا ردا على هجوم على عسكريين أميركيين.

وقبل قرابة عقد، اتُهم التنظيم بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في تركيا، منها هجمات بالأسلحة النارية على ملهى ليلي في إسطنبول والمطار الرئيسي في المدينة، مما أسفر عن مقتل العشرات.