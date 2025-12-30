الرياض - كتبت رنا صلاح - في مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض على قناة صدى البلد 2، تحدثت الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي حول بعض الأمور..

هدى رمزي تكشف تفاصيل اعتزالها الفن

وأشارت هدى رمزي إلى الحجاب، مؤكدة أن ارتداءها له لم يكن السبب في اعتزالها الفن، وأن الشيخ محمد متولي الشعراوي لم يكن السبب وراء ارتدائها الحجاب.

وقالت: "أنا مكنتش لابسة حجاب، ودايما بقول أنا محتشمة ولست محجبة، وبقالي فترة مش لابسة الحجاب لأن ده ليه مواصفات".

وأضافت: "الشيخ محمد متولي الشعراوي لم يكن السبب وراء ارتدائي الحجاب، وقلت قبل كده إني معرفوش خالص ولا عمري قابلته، وأنا مش من النوع اللي الشيخ يقولي أو ما يقولي لأن دي علاقة بيني وبين ربنا".

وعلى صعيد متصل، أكدت هدى رمزي أنها لم تندم أبدا على قرارها بترك الفن، وأنها لن تعود إليه مرة أخرى.

وبينت "كنت أتمنى أرجع للفن تاني، ولكن مش ده البيت اللي أقدر أدخله تاني.. الفن مش جديد عليا واتولد معايا من أيام أبويا وهو بيتي، وتمنيت في يوم من الأيام أرجع، لكن بعد اللي شوفته قلت لأ، واللي بيحصل دلوقتي مش لايق علينا كفنانين".

وفيما لفتت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن استيائها منها وما يحدث عبرها

وقالت "بحمد ربنا إن مكانش في سوشيال ميديا زمان ودي نعمة كبيرة، لكن دلوقتي ناقص يدخلوا أوضة النوم، في حاجة اسمها احترام الخصوصية الشخصية، وبيصعب عليا الجيل دلوقتي اللي بيتعرض له بسبب السوشيال ميديا، ده غير اللي بيحصل في الجنازات والعزاء".

كما أشارت إلى عمليات التجميل، مؤكدة أنها لا تقبل الخضوع لأي عملية تجميل نهائيا "أنا مش بحب ألعب في وشي علشان أكبر خدودي أو أصغر مناخيري، والفنانات دلوقتي بحس إنهم مش هما".

وتابعت: "بحس إنهم لما بيمثلوا مش بيتضايقوا لما يشوفوا شفايفهم كبيرة، وأنا مش ضد إن الفنان يغير من شكله، لكن أنا ضد الأوفر".



