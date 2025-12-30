الرياض - كتبت رنا صلاح - حل الفنان المصري صبحي خليل وزوجته الفنانة نجوى محمد ضيفين عبر برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" للإعلاميتين منى عبد الغني ومها بهنسي، الذي يعرض على قناة CBC..

صبحي خليل يكشف عن ملامح تعارفه بزوجته

واستذكر الفنان صبحي خليل أول لقاء له بزوجته، والذي كان بـ"خناقة" حسب وصفه، خلال كواليس مسرحية "على الرصيف" الذي كان من أحدى أبطالها.

وأضاف: "كنا خلصنا السيزون الأول، وفي السيزون الثاني اعتذرت إحدى الممثلات عن دورها، وقرر فريق العمل يجيب نجوى تلعب الدور"، وتعد المسرحية من إخراج الراحل جلال الشرقاوي.

وأكد صبحي خليل أن لقائهما الأول كان غريبا جدا "بطبيعتي كنت مهرج وأنا صغير، ولما هي كانت بتقرأ الدور، وأنا كنت بهرج مع أحمد بدير، وهي افتكرت إننا بنضحك عليها، ومن هنا كان التعارف بيننا بخناقة".