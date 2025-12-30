الرياض - كتبت رنا صلاح - توفيت الاثنين 29 تشرين الأول والدة الفنان المصري هاني رمزي بعد صراع طويل مع المرض.

وفاه والدة الفنان هاني رمزي

ونشر الفنان هاني رمزي عبر حسابه الرسمي على إنستقرام صورا تجمعه مع والدته ينعى من خلالها خبر وفاتها.

وعلق على المنشور "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

في حين شارك الشقيق الأكبر للفنان هاني رمزي المستشار أمير رمزي خبر وفاة والدته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "الآن... انطلقت روح والدتي من الأرض للسماء.. في سلام... بعد جهاد طويل في الألم والمرض".

وفي منشور آخر له أعلن من خلاله موعد ومكان الجنازة، إذ ستقام صلاة الجنازة يوم غدا الثلاثاء بكنيسة أبي سيفين في مارجرجس توفيق مجلي الوحش، ويكون التجمع الأول الساعة 1 ظهرا، ويقام العزاء يوم الخميس 1 كانون الثاني بقاعة ذات الكنيسة الساعة 6 مساء.

من جانبه، قدم الفنان مصطفى شعبان التعازي إلى الفنان هاني رمزي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك "خالص العزاء والمواساة للفنان الكبير والصديق هاني رمزي في وفاة والدته، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

في حين حرصت الفنانة ليلى علوي على تقديم التعزية للفنان هاني رمزي، ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستقرام بخاصية الستوري "وداعا، والدة الفنان هاني رمزي، بكل الحزن والأسى أنعي صديقي العزيز الفنان هاني رمزي في وفاة والدته الغالية".

وأضافت "نسأل الرب أن يمنح روحها الطاهرة الراحة والسلام الأبدي، وأن يهب العائلة الكريمة الصبر والسلوان".