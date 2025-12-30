«التعليم»: نفذنا بالتعاون مع «الصحة» برنامجا للكشف المبكر عن مشكلات الإبصار وأمراض السمنة والتقزم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - تأكيدًا على الدور المتكامل للدولة في رعاية صحة الطلاب، تم تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، من خلال عقد بروتوكولات تعاون مشتركة تستهدف تنفيذ برامج الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من قواعد البيانات التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، والتي ساهمت في تحديد الفئات المستهدفة بدقة، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتحديد الطلاب المستحقين للدعم، بما يضمن وصول الخدمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وقد أسهمت هذه الشراكات في تنظيم حملات فحص دوري للنظر داخل المدارس، بما يضمن الاكتشاف المبكر لأي مشكلات قد تؤثر على التحصيل الدراسي أو النمو الطبيعي للطلاب، كما تم العمل على توفير نظارات طبية للطلاب الذين ثبتت حاجتهم إليها، وذلك من خلال بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان، وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل تأثير ضعف الإبصار على التحصيل الدراسي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، حيث يتم تسليم النظارات الطبية مجانًا أو بأسعار مدعومة داخل المدارس، مع متابعة دورية لحالات الطلاب لضمان ملاءمة النظارات وتحسن حالتهم البصرية.

كما شملت الجهود إحالة الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا إلى الجهات المختصة بوزارة الصحة، مع متابعة مستمرة للحالات لضمان تلقي الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب.

وفي هذا السياق، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا في دعم هذه المبادرات، سواء من خلال توفير الأجهزة الطبية، أو المساهمة في تنفيذ حملات التوعية الصحية للطلاب وأولياء الأمور بأهمية الفحص المبكر للنظر.

كما تم التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الصحة والسكان فى مبادرة مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وقد تم فحص أكثر من 8 ملايين و265 ألف طالب في المدارس الحكومية والخاصة ضمن المبادرة منذ بداية العام الدراسي 2025/2026 حتى الآن.