«لو ببلاش متشتريهاش».. أخصائي يحذر من مكون خطير نستهلكه بشكل يومي

الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، بأن هناك مكون خطير يتسلل إلى غذائنا اليومي ومن ثم يقوم بالدخول إلى جسمنا وأجسام أطفالنا، محذرًا من شراء أي أطعمة تحتوي على هذا المكون قائلًا «لو ببلاش متشتريهاش»، ويتمثل هذا الخطر في الزيوت المهدرجة، التي باتت مكونًا شائعًا في الكثير من المنتجات الغذائية التي نستهلكها يوميًا، وفي السطور التالية سنتعرف على مخاطر الزيوت المهدرجة ونصائح يجب اتباعها عند شراء أي منتج غذائي.

وفي هذا الإطار، كشف جمال، من خلال صفحته الرسمية على «تيك توك»، أن الزيوت المهدرجة تتواجد بكثرة في أطعمة بما في ذلك صوص الفستق (البستاشيو)، الجبنة الذائبة، المخبوزات المغلفة، الحلويات الرخيصة، والأطعمة المقلية التي قد انتشرت بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، وجه الدكتور كريم، تحذير من أن استهلاك تلك الزيوت قد يرفع خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 34%، علاوة على أنه سببًا رئيسيًا في الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية، إلى جانب ذلك، فإنها تؤثر سلبًا على نمو الأطفال وتحصيلهم الدراسي، وبالتالي يجعلها خطرًا يهدد الأجيال القادمة.

نصائح عند شراء أي منتج غذائي

والجدير بالذكر، أنه لكي تتجنب تلك المخاطر، أوصى جمال، بقراءة ملصقات الحقائق الغذائية بعناية عند شراء أي منتج غذائي، في حالة إذا وجدت عبارات مثل «دهون محولة»، «دهون نباتية»، أو «أنالوج الجبنة»، فهذا يشير إلى أن المنتج يحتوي على زيوت مهدرجة ولا بد من الابتعاد عنه، كما أنه من الأفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الصلصات أو الحلويات الرخيصة، حيث إنها في الغالب مليئة بهذه الزيوت الضارة.