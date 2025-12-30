الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الناس من غازات في الجهاز الهضمي، وفي هذا الإطار، كشف المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في أمريكا عبر موقعه الإلكتروني أن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بالغازات إذا كانوا يعانون من حالات صحية معينة.

غازات البطن.. أسبابها وطرق علاجها

أعراض غازات البطن

تختلف أعراض غازات البطن من شخص لآخر، وقد تتضمن التجشؤ، الانتفاخ، أو خروج الغازات، ويمكن أن تسبب هذه الأعراض الشعور بعدم الراحة والإزعاج، وقد تؤثر أحيانًا على الأنشطة اليومية.

علاج غازات البطن

ينصح الطبيب بإجراء بعض التعديلات على أسلوب الحياة بهدف تقليل أعراض غازات البطن أو منع ظهورها.

ابتلاع كمية أقل من الهواء

كما يمكن أن يساعد ابتلاع كمية أقل من الهواء على تخفيف أعراض غازات البطن، خاصة في حالة التجشؤ، وبالتالي ينصح الطبيب باتباع النصائح الآتية:

عدم مضغ العلكة ومص الحلوى الصلبة.

عدم شرب المشروبات الغازية.

تجنب التحدث أثناء الأكل أو الشرب.

لا بد من تناول الطعام ببطء أكثر، والجلوس أثناء تناول الطعام.

يجب محاولة الإقلاع عن التدخين

إذا وضع طقم أسنان، يجب التأكد من ملاءمته بشكل صحيح.

ينبغي تغيير النظام الغذائي.

طرق تقليل الغازات

للتخفيف من الغازات، قد ينصح الطبيب بإجراء بعض التغييرات في عادات الأكل والشرب أو تعديل النظام الغذائي، على سبيل المثال، ينصح الطبيب بتناول وجبات صغيرة ومتكررة، أو تقليل تناول الأطعمة والمشروبات التي تزيد من أعراض غازات البطن، مثل: