أخبار اليمن : جلسة طارئة لمجلس الأمن بهذا الشأن

جلسة طارئة لمجلس الأمن بهذا الشأن
عقد مجلس الأمن الدولي،مساء الاثنين، جلسة طارئة لبحث “التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين”، على خلفية إعلان "إسرائيل" الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال"، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة قدمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، محمد خالد خياري.
ودعا خياري، خلال إحاطته، الحكومة الفيدرالية الصومالية و"صوماليلاند" إلى الانخراط في حوار سلمي وبنّاء، مذكّرا ببيان جيبوتي الصادر عام 2023 بشأن المحادثات بين الطرفين،حسب وكالة قدس برس.
وشدد على ضرورة الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو تعقيد الوضع القائم.
وأكد المسؤول الأممي أن مجلس الأمن شدد مرارا على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وهو ما جرى التأكيد عليه مجددا في قرار المجلس رقم 2809 الصادر الأسبوع الماضي.
وتطرق خياري إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إعلان ما يسمى "أرض الصومال" بشأن الاعتراف المتبادل بين الجانبين، مشيرا إلى أن جمهورية الصومال الفيدرالية رفضت هذا الاعتراف بشكل قاطع وواضح، واعتبرته هجوما متعمدا على سيادتها.
كما لفت إلى تأكيد الصومال أنها لن تسمح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية أو الدخول في ترتيبات قد تزج بالبلاد في صراعات بالوكالة، أو تنقل العداءات الإقليمية والدولية إلى المنطقة.
