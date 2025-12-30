انتعاش الذهب وتعافي الفضة

انتعاش الذهب وتعافي الفضةارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح في نهاية العام التي أثارت تراجعا واسعا في المعادن النفيسة بعد تحقيقها ذروات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4374.83 دولار للأوقية (الأونصة). وكان قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة، وانخفض إلى أدنى مستوى منذ 17 ديسمبر أمس الاثنين، وهي أيضا أكبر خسارة يومية منذ 21 أكتوبر .

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8 % إلى 4377.80 دولار للأوقية.

وحقق المعدن الأصفر أداء رائعا في عام 2025، إذ ارتفع بنحو 66 % حتى الآن.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى74.41 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في الجلسة السابقة.

وتكبدت الفضة أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس 2020 أمس الاثنين.

وارتفعت الفضة 154 % منذ بداية العام متفوقة على الذهب بفضل إدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة ونقص المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.