الرياض - كتبت رنا صلاح - على الرغم من الفوائد العديدة للحوم الدجاج، إلا أن بعض أجزائه ينصح بتجنب تناولها تمامًا، نظرًا لما قد تحمله من أضرار قد تؤثر سلبًا على الصحة، وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السرطان، وفقًا لما ذكره موقع “هيلث لاين”.

لصحتكم.. ابتعدوا عن تناول هذه الأجزاء من الدجاج

ووفقًا لـ الموقع المعني بالصحة، فإن أهم فوائد تناول الدجاج هي كما يلي:

أهم فوائد لحم الدجاج

الدجاج غني بالبروتينات.

يعمل لحم الدجاج على تزويد الجسم بالدهون والكربوهيدرات والكالسيوم.

تساهم في إمداد الجسم بالفوسفور والحديد والكاروتين.

يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ وغيرها من العناصر الغذائية.

يساعد تناول لحم الدجاج على تقوية جهاز المناعة.

يساهم في تحسين اللياقة البدنية.

يعمل تنشيط الأوعية الدموية ويمنع تجلط الدم.

أجزاء لا تأكلها في الدجاجة

على الرغم من ذلك، يجب عدم تناول أجزاء من الدجاج، لأنها يمكن أن تسبب السرطان، وفيما يلي الأجزاء المحظورة في الدجاج:

1- رئة الدجاج

تحتوي رئة الدجاج على العديد من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها من خلال المعالجة الحرارية، لمقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة.

2- رقبة الدجاج

تحتوي على عقد ليمفاوية تحمل سموم وبكتيريا، وقد يزيد الاستهلاك المتكرر لرقبة الدجاج من خطر الإصابة بالسرطان.

3- رأس الدجاجة

قد تتراكم بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان في رأس الدجاجة.

4- أمعاء الدجاج

تتواجد في أمعاء الدجاج أنواع مختلفة من البكتيريا وبقايا الطعام، والتي لا يستطيع إزالتها دائمًا بشكل كامل ويتسبب الاستهلاك المفرط لها في زيادة نسبة الدهون في الدم.

5- جلد الدجاج

لا يوجد شيء مفيد في جلد الدجاج، حيث أنه غني بالدهون، وتوجد أيضًا الكثير من الطفيليات والبكتيريا على سطحه.

6- أرجل الدجاج

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول أرجل الدجاج إلى زيادة الوزن، كما تبقى الكثير من الهرمونات في أقدام الدجاج، والتي إذا تم تناولها يمكن أن تضر بالصحة.

7- مؤخرة الدجاج

يعتبر أخطر جزء والذي لا بد تجنبه في الدجاج، لاحتوائه على كمية هائلة من البكتيريا والسموم التي تؤثر سلبًا عند دخولها إلى جسم الإنسان.