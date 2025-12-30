يالرياض - كتبت رنا صلاح - قوم العديد من الأشخاص بشرب المياه في الزجاجات البلاستيكية معتقدين أنها الأفضل للصحة، إلا أن المفاجأة تكون في أن زجاجة بلاستيكية واحدة بسعة لتر قد تحتوي على نحو 240 ألف جزيء بلاستيكي، ويكون الأمر بمثابة صدمة أكبر عندما نعلم أن متوسط عدد جزيئات البلاستيك في كل لتر من مياه الصنبور هو 5.5 جزيئات فقط.

كارثة.. تحذير من شرب المياه في الزجاجات البلاستيكية

ووفقًا لبحث نشرته جامعة كولومبيا، ترتبط المواد البلاستيكية النانوية ارتباطًا وثيقًا بالسرطان والعيوب الخلقية ومشاكل الخصوبة، وتعد هذه الجزيئات أصغر بكثير من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، التي تم اكتشافها في وقت سابق في زجاجات المياه.

شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خطر على الصحة

وباستخدام الليزر، قام الخبراء بفحص جزيئات من ثلاث علامات تجارية مشهورة للمياه في الولايات المتحدة، كما إن الخطر في تلك المواد البلاستيكية النانوية هو أنها صغيرة للغاية لدرجة أنها قد تدخل مباشرة إلى خلايا الدم والدماغ، كما تحتوي المواد البلاستيكية التي تستخدم في صناعة زجاجات المياه عادة على الفثالات، والتي يقال إنها تؤدي إلى وفاة 100 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام.

كيفية شرب الماء بأمان

وبحسب Simplex Health، فإن الطريقة المضمونة الوحيدة للحصول على مياه نقية هي عن طريق التقطير بالبخار بواسطة جهاز تقطير المياه، الماء المقطر نقي بنسبة 99.8%، أي أنه أنقى من أي ماء معبأ أو ماء الصنبور، وأكثر نقاءً من استخدام أي نوع آخر من الترشيح أو التنقية، ويتم غلي الماء برفق للقضاء على الفيروسات والبكتيريا، ومن ثم يتم التقاط البخار الناتج في ملف من الفولاذ المقاوم للصدأ إذ يبرد ليكون ماءً نقيًا، وهذا يمر عبر فلتر فحم منشط لإزالة أي شوائب ضئيلة، ويوصي بإعادة إضافة المعادن إلى الماء، وذلك لأن عملية التقطير تنقى الماء لدرجة قد تفقده هذه المعادن الأساسية.