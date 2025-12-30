تونس ترافق نيجيريا إلى ثمن نهائي الكان

تونس ترافق نيجيريا إلى ثمن نهائي الكانتأهلت تونس إلى ‌دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد تعادلها 1-1 مع تنزانيا، لترافق نيجيريا التي ‌فازت 3-1 على أوغندا لتحقق العلامة ⁠الكاملة في المجموعة الثالثة الثلاثاء.

افتتحت تونس التسجيل عبر إسماعيل الغربي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، قبل أن تعدل تنزانيا النتيجة عن طريق فاي توتو في الدقيقة 48.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، ليواجه نظيره المالي في ثمن النهائي، فيما توقف رصيد تنزانيا عند نقطتين في المركز الثالث.

إنجاز منفرد

وفي المباراة الأخرى، سجل رافائيل أونيديكا هدفين في الشوط الثاني ليقود نيجيريا لفوز كبير ‌على أوغندا التي ‍أكملت ‍المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس ساليم ماغولا فور مشاركته ‌بدلا من المصاب دينيس أونيانغو.

وكان بول أونواتشو افتتح التسجيل لنيجيريا في الدقيقة 28، بينما سجل روجرز ماتو هدف أوغندا الوحيد في الدقيقة 75.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط من 3 مباريات، وهو الفريق الوحيد في البطولة حاليا، الذي حقق 3 انتصارات بدور المجموعات، في المقابل تجمّد رصيد أوغندا عند نقطة يتيمة في المرتبة الرابعة والأخيرة.