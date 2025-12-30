مصر: نثق في حرص الأشقاء بالسعودية والإمارات على التعامل بحكمة مع التطورات في اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - قالت وزارة الخارجية، إن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء: "تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلي مدار الساعة مع كافة الأطراف المعنية".

وأكدت مصر ثقتها التامة في حرص الاشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في اطار اعلاء قيم الاخوة بين البلدين الشقيقين وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

واعربت جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والاماراتية في التعامل البناء مع تطورات الأوضاع في اليمن والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

وتؤكد جمهورية مصر العربية انها لن تألو جهدا في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومع الجانب اليمني وباقي الأطراف الاقليمية والدولية المعنية للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الامن والاستقرار في المنطقة.