العالم اليوم - الزبيدي: عزيمتنا لم تكسر.. والإمارات قدمت الكثير للجنوب

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:23 مساءً - قال رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، محمد عبد الملك الزبيدي، الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت الكثير للجنوب اليمني في السنوات الأخيرة، وساهمت في تحرير الجنوب من يد الجماعات الإرهابية.

وأوضح الزبيدي في حديثه لـ"دوت الخليج" أن الإمارات قدمت، منذ عام 2015، الكثير لحضرموت وللجنوب، مؤكدا أنها "كانت نموذجا رائعا ويُحتذى به، سواء في المجال الإنساني أو التنموي أو العسكري".

وأكد أن "القوات المسلحة الجنوبية وقوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية الجنوبية قادرة على حماية التراب من أي عدو، سواء كان إرهابيا أو حوثيا أو من الإخوان".

ووصف الزبيدي قصف ميناء مدينة المكلا بأنه "خطأ فادح وعدوان"، مؤكدا أن "المنطقة لم تشكل أي تهديد أو خطر للشرعية أو للمملكة العربية السعودية".

وأكد أن "جماعة الحوثي وتنظيم الإخوان والشرعية التي يقودها رشاد العليمي هم المستفيدون من هذه الأوضاع".

وأشار المتحدث إلى أن البيان الذي أصدره العليمي "غير قانوني"، إذ إن نصف المجلس لم يوافق على تلك القرارات ولم يتم التشاور معه قبل إصدار البيان، بحسب تعبيره.

وأوضح أن العليمي يصدر البيانات بشكل شخصي ويفرضها بالكامل على المجلس الرئاسي، وهو ما أثر كثيرا على الشراكة، مضيفا: "نحن نعتبر الشراكة منتهية بمثل هكذا بيان متحامل جدا على أبناء الجنوب وحضرموت خاصة، لأنه يحمل مغالطات كثيرة ويتنكر للجنوبيين ولدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأردف أن كل هذه الخطوات تهدف إلى "كسر عزيمة الجنوبيين وكسر تطلعهم إلى الاستقلال، لكننا نبشر أهلنا في الجنوب أن عزيمتنا لم تكسر وأننا ماضون في إعلان الدولة".