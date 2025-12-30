21 جندياً إسرائيلياً انتحروا في 2025
أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية بأن 21 جندياً في جيش الاحتلال الإسرائيلي انتحروا، خلال عام 2025، في ظل ضغوط نفسية متزايدة ناجمة عن القتال منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر عام 2023.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجيش، مطلع الشهر الحالي، ارتفاعاً حاداً في معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين.
وبحسب البيانات، انتحر 7 جنود في الخدمة الفعلية، خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر حتى نهاية عام 2023، في حين سجلت 21 حالة انتحار بين الجنود خلال عام 2024.
ويعزو الجيش الإسرائيلي هذا الارتفاع إلى التوسع الكبير في انتشار القوات، بما في ذلك قوات الاحتياط، إضافة إلى تعرض العديد من الجنود لمواجهات قتالية شديدة داخل غزة.
وفي حصيلة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إن 151 جندياً قضوا في المعارك، خلال عام 2025، بينهم 81 في غزة و5 في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق التحليل الداخلي الإسرائيلي، تراجعت حالات الانتحار المرتبطة بظروف شخصية بحتة، مقابل زيادة الحالات التي يرجّح أنها نتجت عن تجارب قتالية ضاغطة أو صدمات ميدانية.
