العالم اليوم - هاني بن بريك: لا يمكن القبول باستباحة أرضنا وشعبنا وقياداتنا

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:23 مساءً - قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، الثلاثاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة ساعدتنا في التخلص من تنظيم الإخوان في الجنوب، وهذا كان من أعظم أسباب تحرير الجنوب في زمن قياسي".

وأضاف بن بريك، في حديثه لقناة "دوت الخليج": "من يستهين بتنظيم الإخوان إما أنه جاهل أو يتجاهل، مأرب منذ بداية الحرب وهي بيد الإخوان، 3 مديريات منها فقط بيد الحكومة الشرعية والباقية سقطت كلها بيد الحوثي".

وتابع: "تنظيم الإخوان عدو تاريخي للدول العربية ومشروعه قائم على إزالة الحكومات وقيام دولة الإخوان بدلا منها".

وأكد: "منذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي كانت العلاقة بالإمارات علاقة طيبة، وحرصنا أن تبقى علاقتنا مع السعودية في أعلى مستوياتها".

وناشد بن بريك "كل المجتمع الدولي لإرسال لجان تقصي بخصوص محطات النفط العشوائية التي كانت مصدرا من مصادر تمويل الإرهابين وكذلك للتحقيق في مزاعم قيامنا بانتهاكات بحق المدنيين".

وشدد: "كل بيانات المجلس الانتقالي الجنوبي أكدت التزامنا بمسار التحالف العربي، ولكن أن تكون أرضنا مستباحة وشعبنا مهدد وقياداتنا مستهدفة هذا ما لا يمكن القبول به".