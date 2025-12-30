الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إجراءات لإلغاء تراخيص نشاط عدد من منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، على أن يتم وقف نشاطها ابتداء من شهر كانون الثاني.

إسرائيل تلغي تراخيص منظمات إغاثة في غزة والضفة الغربية

وبدأت حكومة الاحتلال بإجراءات سحب تراخيص النشاط من منظمات دولية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن لم تُكمل هذه المنظمات إجراءات تسجيلها كما ينص عليه القانون.



واتُّخذ القرار، من بين أمور أخرى، بعد الكشف عن تورط موظفين في هذه الهيئات في نشاطات إرهابية.



وتزعم إسرائيل أنها لا تعتزم عرقلة نقل مساعدات إنسانية إلى السكان في قطاع غزة، وأن المنظمات الإنسانية التي ستسحب تصاريح العمل منها تشكل جزءا صغيرا من حجم المساعدات الإجمالي، التي سيستمر نقل معظمها إلى القطاع بواسطة منظمات أخرى ومن خلال مراقبتها.



وتدعي وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة" أن هذه الخطوة الإسرائيلية ضد المنظمات الإنسانية لن تمس بحجم المساعدات، بزعم أن المنظمات المستهدفة تلقت إنذارا بشأن وقف أنشطتها ولم تدخل مساعدات إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق، في 11 تشرين الأول الماضي.