أخبار اليمن : مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصىاقتحم مستوطنون ، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي.

وحسب وكالة صفا الفلسطينية، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وتواصل قوات العدو التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

ودعت ما تسمى "إدارة جبل الهيكل" المزعوم المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى اليوم، بمناسبة ما يُسمّى "العاشر من تفيت"، بقيادة الحاخام يتسحاق برند، لافتة إلى أنه ستقام صلاة جماعية داخل الأقصى عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والتواجد الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.