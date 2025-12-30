أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة

الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع وغرب الجوف وجنوب مأرب، وقد يتشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء محدودة منها.

في حين قد تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، لحج، أبين، شبوة، صحارى وهضاب المهرة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.