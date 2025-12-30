وصول رمضان صبحى و2 آخرين لجلسة النطق بالحكم فى قضية التزوير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:31 صباحاً - وصل منذ قليل اللاعب رمضان صبحي، و2 متهمين آخرين لجلسة للنطق بالحكم في قضية اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، انعقدت بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر على، قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر للنطق بالحكم.

المحكمة تفض الأحراز ومحامي المتهم الأول ينفي القصد الجنائي

وشهدت جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين في تهمة التزوير بمحررات رسمية، تقديم دفوع المحامي الخاص بالمتهم الأول التي ارتكزت على انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة محل الاتهام، وحضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، ومن بينهم محامي اللاعب، فيما تغيب محامي المتهم الرابع عن الجلسة.

وخلال الجلسة، فضت المحكمة الأحراز المتعلقة بالقضية، كما قدمت هيئة الدفاع دفوعها.

شريف إكرامي يحرص علي مؤازرة اللاعب رمضان صبحي

وحرص اللاعب شريف إكرامي، لاعب نادي بيراميدز، علي الحضور بالجلسة الماضية لمؤازرة رمضان صبحي، قائلا: "واثقين في القضاء المصري، وإن شاء ربنا هيظهر الحق والأمور تتضح والعدل يأخذ مجراه، وربنا كبير".

وصول رمضان صبحي وباقي المتهمين لجلسة محاكمتهم

وحضر رمضان صبحى الجلسة الماضية وسط قوة أمنية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة، مصطحبة باقي المتهمين في قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين في قضية تزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

المحكمة تواجه المتهمين بالتهم الموجهة إليهم وجميعهم ينفونها

وواجهت هيئة محكمة الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالتهم التي تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية، المتهمين الثلاث من بينهم اللاعب رمضان صبحي، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، كما سأل قاضي المحكمة لرمضان صبحي: بتشتغل إيه.. والأخير يرد: لاعب كرة قدم.

المحكمة تأمر بإيداع رمضان صبحي بالقفص

وأمرت هيئة محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 بمحكمة شبرا الخيمة، بوضع اللاعب رمضان صبحي، داخل قفص المحكمة، قبل بدء ثاني جلسات محاكمته أمام هيئة المحكمة، وذلك أسوة بباقي المتهمين بالقضية.

ونظرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، السبت الموافق 25 أكتوبر الماضي، أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، في قضية تزوير محرر رسمي بمنطقة أبو النمرس.

تفاصيل التحقيقات فى قضية التزوير المتهم بها رمضان صبحي

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير. واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.

ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.