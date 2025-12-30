وزير الداخلية يؤكد الجاهزية الكاملة للعناصر الشرطية لتأمين احتفالات الكريسماس والتوسع في الاستعانة بالشرطة النسائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:19 مساءً -

أكد محمود توفيق، وزير الداخلية أهمية تمتع العناصر الشرطية بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد.

وأشار وزير الداخلية إلى التوسع في الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية ضمن خطط التأمين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الأمني ورفع مستوى الجاهزية الميدانية للتعامل مع مختلف التحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية مع قيادات مديريات الأمن، في إطار متابعة تنفيذ الخطط الأمنية ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة الحالية.