أخبار مصرية

وزير الداخلية يؤكد الجاهزية الكاملة للعناصر الشرطية لتأمين احتفالات الكريسماس والتوسع في الاستعانة بالشرطة النسائية

0 نشر
0 تبليغ

وزير الداخلية يؤكد الجاهزية الكاملة للعناصر الشرطية لتأمين احتفالات الكريسماس والتوسع في الاستعانة بالشرطة النسائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:19 مساءً -  

 

أكد  محمود توفيق،  وزير الداخلية أهمية تمتع العناصر الشرطية بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد.

 

وأشار وزير الداخلية إلى التوسع في الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية ضمن خطط التأمين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الأمني ورفع مستوى الجاهزية الميدانية للتعامل مع مختلف التحديات.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية مع قيادات مديريات الأمن، في إطار متابعة تنفيذ الخطط الأمنية ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة الحالية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا