وزير الداخلية: رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية بالتزامن مع حلول العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة.

وهنأ الوزير رجال الشرطة على جهودهم المتميزة التي أسفرت عن تحقيق نجاحات كبيرة في مختلف مجالات العمل الأمني، مؤكدًا أن حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد هي نتيجة سنوات من العمل الجاد وإصرار رجال الشرطة على مواجهة التحديات، وهو ما يشكل دافعًا لمواصلة العطاء للحفاظ على مكانة مصر وواحتها للأمن والاستقرار.

خطة أمنية محكمة لرفع الاستجابة وحماية المنشآت الحيوية بالمناسبة العام الميلادي الجديد

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير استعدادات مديريات الأمن وخطط تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة والمناطق السياحية، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل الإجراءات الأمنية، وتكثيف الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ وتحقيق الانسيابية المرورية.

كما شدد الوزير على أهمية جاهزية العناصر الشرطية وكفاءتها في التعامل مع مختلف المواقف، مع التوسع في الاستعانة بالشرطة النسائية، وتشكيل غرف عمليات فرعية مرتبطة بالغرفة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية على مدار اليوم.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة التواجد الميداني للإشراف على تنفيذ الخطط الأمنية والتواصل المباشر مع القوات، مع مراعاة البعد الإنساني وحسن معاملة المواطنين، والتصدي لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن وفق الأطر القانونية، مشيدًا بالنجاحات الأمنية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار رغم المتغيرات الإقليمية والدولية، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة رجال الشرطة على أداء مهامهم بكفاءة.