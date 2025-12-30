القومية للأنفاق: مونوريل شرق النيل لم يتأثر بكسر ماسورة مياه التسعين الجنوبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - ​أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بياناً توضيحياً بشأن حادث كسر ماسورة مياه بشارع التسعين الجنوبي في منطقة التجمع الخامس، والذي وقع اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع بجوار مسار مشروع مونوريل شرق النيل، مما استلزم إصدار هذا التوضيح لطمأنة المواطنين، وكشف حقيقة تأثير الواقعة على المشروع.

​تأكيد سلامة مشروع المونوريل بنسبة 100%

​أكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيانها القاطع، عدم تأثر مشروع المونوريل نهائياً بهذا الحادث الطارئ، مشددة على أن كافة الإنشاءات والمرافق الخاصة بالمشروع سليمة تماماً بنسبة 100%. وأشارت الهيئة إلى أن الحادث لم يتسبب في أي أضرار بالبنية التحتية أو الأعمدة أو المسارات الخاصة بالقطار المعلق.

​سير العمل والتشغيل التجريبي دون معوقات

​طمأنت الهيئة الجمهور بأن أعمال المرحلة النهائية للتشغيل التجريبي (بدون ركاب) لـ مونوريل شرق النيل تسير وفق الجدول الزمني المحدد وبشكل طبيعي تماماً، وأكدت أن الفرق الفنية تواصل مهامها دون أي توقف، مما يعكس متانة التنفيذ الهندسي للمشروع في مواجهة مثل هذه الحوادث الخارجية الطارئة.

​