الرياض - كتبت رنا صلاح - تصدرت الفنانة المصرية زينة محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع قديم من ظهور إعلامي سابق لها، تحدثت فيه حول الإعلامية لميس الحديدي وعلاقتها بزوجها الإعلامي عمرو أديب قبل انفصالهما.

الفنانة زينة بورطة بعد انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

ورداً على تعليقات المتابعين حول حديثها في اللقاء، خرجت زينة عبر «إنستغرام»، لتنشر رسالة مطولة عبّرت خلالها عن استيائها من تحويل الكلمات الإيجابية والمجاملات إلى مادة للاتهام والتشكيك في النوايا، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بأسلوبها وعدم استعدادها لتغييره استجابة للضغوط أو الحملات الرقمية.

واعربت الفنانة عن استغرابها من واقع باتت فيه الكلمة الطيبة أو الوقوف إلى جانب الأصدقاء سببًا لسوء الفهم، معتبرة أن الدعم المعنوي والمجاملة أصبحا عند البعض مدخلًا للتخوين أو الاتهام، حتى في غياب أي نية سلبية.



وأضافت أن الإنسان أحياناً قد يكون يعرف بعض التفاصيل، لكنه يختار في النهاية التعامل بإنسانية ودعم الآخرين، حتى لو بكلمات التشجيع والمساندة المعنوية.



وأكدت أن هذا السلوك لا يستدعي الهجوم أو الإساءة، مشيرة إلى أن البعض بات يتعمد البحث عن الأخطاء وتضخيمها، في محاولة لإسقاط الآخرين وإرضاء نزعة عامة تميل إلى الجدل أكثر من اهتمامها بالحقائق.

الجدير بالذكر ان المقطع المتداول يعود إلى استضافة زينة في برنامج “الصّورة” الّذي تقدّمه لميس الحديدي، إذ وجّهت الحديدي سؤالًا مباشرًا لزينة عن فكرة الارتباط والزّواج، لتردّ الأخيرة بعفويّة قائلة: «مانتي جوزك زيّ الفلّ وبيحبّك وبيموت فيكي».