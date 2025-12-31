العالم اليوم - روسيا تكشف تفاصيل استهداف مقر بوتين بالمسيرات

انتم الان تتابعون خبر روسيا تكشف تفاصيل استهداف مقر بوتين بالمسيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:11 مساءً - أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأربعاء، أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر الجاري، حاول نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام مكثف للطائرات المسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود.

وذكر البيان: "في نحو الساعة 08:19 مساء يوم 28 ديسمبر 2025، كشفت وحدات من قوات الهندسة التابعة لقوات الفضاء الجوي عن وقوع هجوم جوي باستخدام طائرات مسيرة تعمل على ارتفاعات منخفضة للغاية من أراضي مقاطعتي سومي وتشرنيهيف في أوكرانيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "كييف حاولت تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، وتم إسقاط طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".

وأفاد البيان بأن "الهجوم الذي شنه نظام كييف كان مستهدفا ومخططا بعناية وله طابع متعدد الطبقات".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه تم استخدام 91 طائرة مسيرة.

وأوضح البيان أنه تم إسقاط 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة في مقاطعة سمولينسك، و41 فوق مقاطعة نوفغورود.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام "أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق على أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".