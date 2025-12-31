العالم اليوم - انخفاض "حاد وغير مسبوق" في عدد سكان قطاع غزة خلال عامين

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان: "شهد قطاع غزة انخفاضا حادا وغير مسبوق في عدد السكان بلغ حوالي 254 ألف نسمة، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 10.6% مقارنة بالتقديرات السكانية قبل 7 أكتوبر 2023".

وأضاف: "يبلغ عدد سكان غزة حاليا 2.13 مليون نسمة"، ما يعكس ما وصفه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأنه "نزيف ديموغرافي حاد ناجم عن القتل والتهجير وتدهور الأوضاع المعيشية".

خسائر بشرية غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر 2023

بحلول نهاية ديسمبر 2025، بلغ عدد القتلى في قطاع غزة 70,942 قتيلا، بينهم 18,592 طفلا ونحو 12,400 امرأة.

إضافة إلى ذلك، لا يزال نحو 11 ألف شخص في عداد المفقودين، وارتفع عدد الجرحى إلى 171,195.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي، اضطر نحو 100 ألف فلسطيني إلى مغادرة القطاع. كما نزح نحو مليونَيْ فلسطيني من بيوتهم من أصل نحو 2.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في القطاع.

في الضفة الغربية، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة وعنف المستوطنين عن مقتل 1102 وإصابة 9034 آخرين.