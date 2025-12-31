 المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره الياباني ودياً الخميس

الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في قطر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تقام في السعودية، يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، نظيره الياباني، في مباراة ودية تقام غدا في الدوحة.

ويسعى المدرب المغربي للمنتخب الأولمبي عمر نجحي، لاستثمار المباراة لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق الذي سيخوض كأس آسيا.

وشهد معسكر المنتخب في قطر تعادلا بدون أهداف أمام منتخب اوزبكستان السبت الماضي.

ويفتتح المنتخب الأولمبي مشاركته في كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى بملاقاة فيتنام يوم 6 الشهر المقبل على الملعب الرديف لستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ثم يواجه السعودية على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، ويختتم دور المجموعات أمام قيرغزستان على الملعب الرديف لستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً: عبد الرحمن سليمان، مراد الفالوجي، سلامة سلمان، علي حجبي، محمد الشطي، جعفر سماره، عرفات الحاج، أحمد أيمن، محمد طه، أيهم السمامره، أحمد المغربي، عبدالله المنيص، صالح فريج، هاشم المبيضين، سيف سليمان، يوسف قشي، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمود ذيب، أمين الشناينة، أنس الخُب، خلدون صبرة، وبكر كلبونة.

وحسب نظام البطولة تم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.