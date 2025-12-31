الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسات طبية حديثة أن النظام الغذائي اليومي يلعب دورًا محوريًا ليس فقط في التحكم بالوزن ومستوى النشاط البدني، بل يمتد تأثيره ليشمل الوقاية من العديد من المخاطر الصحية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان، إلى جانب العوامل الوراثية والبيئية.

تسبب مرض خطير.. تحذير من تناول اللحمة بهذه الطريقة | توقف عنها فورًا

تحذيرات غذائية من أطعمة شائعة

وأوضحت تقارير خبراء التغذية في جامعة هارفارد، ونقل موقع NDTV، أن الإفراط في تناول بعض الأطعمة الشائعة ضمن الأنماط الغذائية الحديثة قد يزيد احتمالات الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، بينما يمكن تعديل المخاطر بشكل كبير من خلال تغييرات بسيطة في النظام الغذائي.

أولًا: اللحوم المصنّعة

تعد اللحوم المصنّعة من الفئة الأولى للمواد المسرطنة وفق منظمة الصحة العالمية، نظرًا لاحتوائها على مركبات مثل النترات والنتريت والمواد الناتجة عن التدخين والمعالجة، ما يرفع خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي، خصوصًا القولون والمعدة.

ثانيًا: اللحوم الحمراء المشوية

تعريض اللحوم الحمراء لدرجات حرارة مرتفعة، كما يحدث في الشواء المباشر، يؤدي إلى تكوّن مركبات أمينات حلقية غير متجانسة وهيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات، وهي مواد قد تسبب تلف الحمض النووي وتزيد احتمالات الإصابة بسرطان القولون والبنكرياس.

ثالثًا: المشروبات المُحلّاة بالسكر

الإفراط في تناول المشروبات السكرية يسهم في زيادة الوزن وارتفاع الالتهاب المزمن في الجسم، ما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأنواع من السرطان مثل الثدي والقولون، رغم أن السكر نفسه لا يُعد مادة مسرطنة مباشرة.

رابعًا: الكربوهيدرات المكرّرة

الكربوهيدرات المكرّرة مثل الخبز الأبيض والمعجنات تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم، مما يؤدي إلى خلل في التمثيل الغذائي وزيادة إفراز الإنسولين، وهو ما قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

خامسًا: الأطعمة فائقة التصنيع

تشمل الوجبات الجاهزة والمنتجات الغنية بالدهون المتحوّلة، والصوديوم، والمواد الحافظة، والتي تؤثر سلبًا على صحة الأمعاء وتوازن البكتيريا النافعة، وترتبط على المدى الطويل بارتفاع احتمالات الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

وأكد خبراء التغذية أن الاعتدال في تناول الطعام، والتنوع الغذائي، والاعتماد على الأطعمة الطازجة والطبيعية، يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة.