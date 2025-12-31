الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر رائحة الفم الكريهة حالة شائعة يمكن أن تسبب إحراجًا كبيرًا وقد تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، حيث تؤثر هذه المشكلة على الأشخاص من جميع الأعمار، وفي الغالب ما تكون ناتجة عن سوء التغذية، أو عدم الاهتمام بنظافة الأسنان، أو وجود حالات طبية معينة، كما يمكن أن يساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام، واستخدام خيط الأسنان، وشرب كمية كافية من الماء، في تقليل هذه الرائحة، ومع ذلك، إذا استمرت رائحة الفم الكريهة، فمن الضروري زيارة الطبيب لفحص أي مشاكل صحية محتملة قد تكون السبب.

6 علاجات منزلية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

تعد رائحة الفم الكريهة من المشكلات المزعجة التي تؤثر على الثقة بالنفس والتعامل اليومي مع الآخرين، وغالبًا ما ترتبط بعادات صحية خاطئة أو مشكلات بسيطة يمكن التعامل معها بسهولة في المنزل، ويلجأ كثيرون إلى البحث عن حلول سريعة وفعالة بعيدًا عن المنتجات الكيميائية أو العلاجات الطبية المعقدة، خاصة أن بعض الوصفات المنزلية أثبتت فعاليتها في تحسين رائحة الفم وتعزيز الشعور بالانتعاش، كما أن الاستمرار على هذه العلاجات البسيطة يساعد على تقليل تكرار المشكلة والحفاظ على صحة الفم بشكل عام، دون الحاجة إلى مجهود كبير أو تكلفة مرتفعة وفيما يلي العلاجات المنزلية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

الحفاظ على نظافة الفم

من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، في الصباح والمساء، حيث ينسى كثير من الناس عادة تنظيف أسنانهم قبل النوم بسبب جداولهم المزدحمة، مما يعد خطأً كبيرًا، كما يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الفم.

تدليك اللثة

تعتبر الحفاظ على صحة اللثة أساس الحفاظ على أسناننا، حيثيمكن أن يؤدي تدليك اللثة بحركة دائرية لمدة خمس دقائق صباحًا ومساءً باستخدام زيت مثل زيت الزيتون أو زيت فيتامين E إلى تحسين صحة الفم بشكل كبير.

تنظيف اللسان

يجب أن يكون تنظيف اللسان جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالفم، حيث يمكن استخدام الجلسرين وقطعة قطنية لتنظيف اللسان مرة واحدة يوميًا، مما يساعد على التخلص من البكتيريا ومن ثم التخلص من رائحة الفم الكريهة.

استخدام غسول الفم

ينصح باستخدام غسول الفم بعد كل وجبة، فيجب غسل الفم لمدة 30 ثانية على الأقل للحصول على أفضل النتائج، حيث يعتبر غسول الفم المصنوع منزليًا من أوراق النعناع فعالًا في محاربة رائحة الفم الكريهة، حيث يمكن تحضيره بغلي أوراق النعناع في الماء، كما أن غسول الفم بالليمون والعسل هو طريقة أخرى طبيعية لتنظيف الفم.

الامتناع عن تناول الطعام ذو الرائحة النفاذة

من المهم الابتعاد عن تناول الأطعمة ذات الروائح النفاذة مثل البصل والثوم والفجل، خاصة عند التواجد في أماكن العمل أو في اجتماعات اجتماعية، حيث يمكن أن تسبب رائحة كريهة.

حافظ على رطوبة جسمك

شرب الكثير من الماء يحافظ على رطوبة الجسم وينظف تجويف الفم، كما يساعد الماء أيضًا في تقليل تراكم البكتيريا، ويمكن لمضغ ملعقة من بذور الشمر بعد الوجبات أن يعطر الفم ويساعد في عملية الهضم.