الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، حيث يعتبر بروتين البيض من أكثر البروتينات قيمة وفائدة للكائن البشري، ولهذا السبب، ينصح الخبراء بتناول البيض مرتين يوميًا، ويمتاز البيض باحتوائه على مركب كيميائي هام يعرف بـ”الكولين”، وهو من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، مما يعني أن الجسم يستطيع امتصاصه واستخدامه بنسبة 100%، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي صفار البيض على كميات كبيرة من فيتامين أ، والسيلينيوم، وفيتامين ب.

كنز رباني في البيض.. ماذا يفعل «الكولين» في أجسادنا

فوائد الكولين

يعتبر الكولين، الذي يتواجد في البيض بنسبة عالية لا تقارن بأي غذاء آخر، ضروريًا للجسم، حيث يساعد الكولين في إنتاج بروتين خاص يساعد في إزالة الكوليسترول الزائد من الكبد، علاوة على أن الكولين له أهمية كبيرة للذاكرة والتذكر وحركة العضلات ونبض القلب، بالإضافة إلى ذلك، يلعب الكولين دورًا أساسيًا في وظائف الدماغ الرئيسية مثل التعلم والذاكرة والوعي، والنوم.

الكمية التي يحتاجها الجسم من الكولين

تم الاعتراف بأهمية الكولين كمغذي أساسي في عام 1998، وعلى الرغم من أن الجسم قادر على إنتاج كميات صغيرة من الكولين، إلا أن هذه الكميات ليست كافية لتلبية احتياجات الجسم، وتنصح هيئة سلامة الغذاء الأوروبية “efsa” باستهلاك ما بين 350 إلى 450 ملي جرام من الكولين يوميًا، بينما تحتاج النساء الحوامل إلى كميات أكبر، وينصح الأمهات المرضعات بتناول حتى 550 ملي جرام في اليوم.

فوائد الكولين في البيض في الحمل وللأطفال

يعد الكولين عنصرًا أساسيًا في نمو الدماغ لدى الرضع والأطفال الصغار، كما أنه ضروري لتطور الدماغ عند الجنين داخل الرحم، كما أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يتلقون كميات كافية من الكولين يتمتعون بذاكرة جيدة وتطور لغوي صحي، ومهارات حركية متقدمة.

بيضتان تكفي

يكفي تناول بيضتين يوميًا لتلبية احتياجات الجسم من الكولين، حيث تحتوي بيضة واحدة على حوالي 190 مليجرام من الكولين.