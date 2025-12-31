الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر البيض من الأطعمة الطبيعية الغنية بالبروتين والفيتامينات، ويتمتع بفوائد عديدة، من بينها المساعدة على إنقاص الوزن وبناء العضلات، إلا أن التوقيت الأنسب لتناوله يختلف حسب الهدف الذي يسعى الشخص إلى تحقيقه.

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. ما هو أفضل وقت لتناول البيض؟

وتختلف الاحتياجات اليومية من البروتين من شخص لآخر، حسب العمر والوزن والجنس ومستوى النشاط والأهداف الصحية، وينصح البالغين بتناول ما لا يقل عن 46 إلى 56 جراما من البروتين يوميا، بينما توفر البيضة المسلوقة نحو 6.28 جراما، أي حوالي 13 بالمائة من القيمة اليومية.

أفضل توقيت لتناول البيض

ويعتبر الصباح هو أفضل وقت لتناول البيض إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من البروتين، وذلك لعدة أسباب، من بينها قدرة البيض على تعزيز الطاقة خلال النهار من خلال تعويض المغذيات التي يستهلكها الجسم أثناء النوم، كما أن البيض يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من نوبات الجوع.

تناول البيض في الصباح

وعلى الرغم من أن الخبراء ينصحون بتوزيع البروتين على مدار اليوم، لكن بدء اليوم بتناول البيض يمنح الجسم دفعة من الطاقة، وأشارت إحدى الدراسات، إلى أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وتناولوا البيض على الفطور، شعروا بجوع أقل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصباح هو الوقت المناسب لتناول البيض إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، حيث كشفت أبحاث أن تناول البيض على الفطور يساهم في خفض مستويات هرمونات الجوع، ويعد البيض بأنه من أكثر الأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول في الهضم، وبالتالي يساعد على الشعور بالامتلاء لفترات أطول ويساهم في تقليل إجمالي السعرات الحرارية.

وأشار التقرير، إلى أن تناول البيض بعد التمرين يعد أفضل وقت لبناء العضلات، ويعمل تناول البيض بعد التمرين على بناء النسيج العضلي، إلى جانب تعويض مخازن الجليكوجين، مما يمد العضلات بالطاقة اللازمة للأداء الأفضل، إذ يحتوي صفار البيض على دهون صحية تدخل في إنتاج هرمونات تلعب دورًا أساسيًا في بناء العضلات.