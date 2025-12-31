مصطفى مدبولي من العاصمة الجديدة: المؤشرات تبشر بسنوات رخاء وتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مدينة متكاملة نفخر بها لشبابنا وأولادنا في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أنها مدينة مبنية على أعلى مستوى، ومدينة ذكية تضم أحياء سكنية متميزة، ومدارس وجامعات تضم آلاف الطلاب، إلى جانب مدينة للثقافة والفنون على مستوى عالمي.

وأكد مدبولي في كلمته بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الجديدة تضم شبكة متطورة من المرافق والطرق وخطوط السكك الحديدية، موضحًا أن هذه المدينة ليست للجيل الحالي فقط، وإنما مخصصة للأجيال القادمة من الشباب والأبناء.

ووجه رئيس الوزراء التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما وجه التحية للجيش الوطني لدوره في حماية حدود الدولة، وللشرطة المصرية في حفظ الأمن الداخلي، مؤكدًا أن مصر تعد من أكثر دول ومناطق العالم أمنًا.

كما طمأن مدبولى المواطنين بشأن أوضاع الدولة، مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد والتنمية الحالية تبشر بأن السنوات المقبلة ستكون سنوات رخاء وتنمية وتقدم لمصر.