وزارة التربية والتعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة التوسع في نموذج المدارس المصرية اليابانية، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027، لتُضاف إلى 69 مدرسة قائمة على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 79 مدرسة.

وتأتي المدارس الجديدة في محافظات القاهرة بالشروق، والإسماعيلية، والإسكندرية بإدارة المنتزه 2، والدقهلية بدكرنس، وكفر الشيخ بالحامول، والمنوفية بشبين الكوم 2، بالإضافة إلى محافظة البحيرة بالدلنجات، ومحافظة الجيزة بفيصل، إلى جانب محافظة مطروح بمدينة العلمين الجديدة، ومحافظة البحر الأحمر برأس غارب.

كما تعلن وزارة التربية التعليم فتح باب التقديم للطلاب في جميع المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية، للعام الدراسي 2026 / 2027، وذلك بداية من غد الخميس الموافق 1 يناير 2026 ولمدة شهر، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg/