وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع المستشارين الثقافيين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع المستشارين والملحقين الثقافيين العاملين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج التابعة للوزارة، وذلك في إطار متابعة أداء هذه المكاتب، بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

ويأتي هذا الاجتماع الدوري لمناقشة خطط عملها المستقبلية لدعم رؤية الدولة الأشمل في تعزيز الحضور المصري في الفعاليات والأنشطة الدولية، وإبراز ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع ثقافي وعمق حضاري، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة المصرية، وبما يحقق التنسيق والتوافق مع الخطوط العريضة والجهود والمساعي التي تبذلها وزارة الخارجية في هذا الشأن.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير التحية للسادة المستشارين الثقافيين تقديرًا لجهودهم خلال المرحلة الماضية، مشيدًا بالتقارير الدورية التي تقدمها المكاتب والمراكز الثقافية حول حجم أنشطتها وأعمالها. كما ثمّن دور قطاع الشؤون الثقافية والبعثات برئاسة الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير، في دعم وتنسيق عمل المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج، وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين المكاتب والمراكز الثقافية والسفارات بالخارج، وكذلك بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور الدور المحوري للمكاتب والمراكز الثقافية في دعم القوة الناعمة المصرية بالخارج، وتمثيل الصورة الحضارية للدولة المصرية في مختلف دول العالم، خاصة في مجالات دعم ملف تدويل التعليم المصري، ورعاية الطلبة المبعوثين والدارسين بالخارج، إضافة إلى دعم ملف البحث والابتكار وشراكاته الدولية، علاوة على دعم السياحة التعليمية والثقافية، والترويج للجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية.

وناقش الوزير مع المستشارين الثقافيين خطة عمل المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية دعم وتنشيط الأنشطة الثقافية داخل الدول المختلفة، والتعريف بمصر وتاريخها وحضارتها، ودعم جهود جذب الطلاب الوافدين من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات، وابتكار أشكال جديدة من الفعاليات التي تسهم في الترويج لمصر سياحيًا وثقافيًا.

كما أكد الوزير ضرورة التواصل المستمر والفعال بين المكاتب والمراكز الثقافية والطلاب المصريين الدارسين بالخارج، والعمل على احتضانهم، وتوفير قنوات اتصال مباشرة ومفتوحة لحل مشكلاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، وتوجيههم بما يخدم مصالحهم العلمية والوطنية.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور ما حققته منظومة التعليم العالي من نجاحات في مجال الشراكات الدولية، وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، وافتتاح فروع للجامعات المصرية بالخارج، إلى جانب حجم البروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها.

وأكد أهمية دور المكاتب والمراكز الثقافية في التواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية بالخارج، وبحث سبل تعزيز العلاقات العلمية ودعم هذه الشراكات.

كما ناقش الوزير أهمية إنشاء وتحديث قاعدة بيانات متكاملة للعلماء المصريين بالخارج، تتضمن تخصصاتهم ومجالات تميزهم، مع التأكيد على ضرورة التواصل المستمر معهم والاستفادة من خبراتهم في دعم خطط التنمية والمشروعات القومية للدولة.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بجوانب التمثيل العلمي والثقافي المتنوعة، واعتبارها جزءًا أصيلًا من الخطط الاستراتيجية.

ومن جانبهم، أعرب السادة المستشارون الثقافيون عن شكرهم وتقديرهم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي على عقد هذا اللقاء الدوري، مؤكدين أنه يمثل فرصة مهمة لتبادل الأفكار والمقترحات، وتعزيز التنسيق بين المكاتب والمراكز الثقافية المختلفة، وربطها بشكل مباشر بالأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

كما قدموا عددًا من المقترحات، من بينها تنظيم دورات لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت بالتنسيق مع الوزارة والجامعات المصرية، وإعداد دليل شامل بالجامعات المصرية والتخصصات العلمية التي تقدمها، بما يسهم في تسهيل التعريف بها في الخارج، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الخارجية والسياحة، لدعم أنشطة المكاتب والمراكز الثقافية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وتم التأكيد على عقد الاجتماع بشكل دوري، لضمان المتابعة المستمرة لأداء المكاتب والمراكز الثقافية، إلى جانب تنظيم اجتماعات تنسيقية تجمع بين المكاتب والمراكز المتشابهة في طبيعة عملها أو القريبة جغرافيًا، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.