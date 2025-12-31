مجلس الدولة يمد فترة التقديم لوظيفة «مندوب مساعد» حتى 9 يناير 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - أعلن مجلس الدولة عن مدّ فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات التعيين في وظيفة «مندوب مساعد»، وذلك لخريجي وخريجات كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2024، حتى الساعة 12:00 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026.

وأوضح المجلس أن المدّ يتم بالضوابط والشروط ذاتها الواردة في الإعلان رقم (1) لسنة 2025، والمنشور بتاريخ 8 ديسمبر 2025، دون أي تعديل على شروط التقديم أو مستنداته.

ودعا مجلس الدولة الراغبين في التقدم إلى سرعة التسجيل واستيفاء البيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك: emp.esc.gov.eg