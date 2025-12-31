أخبار مصرية

مجلس الدولة يمد فترة التقديم لوظيفة «مندوب مساعد» حتى 9 يناير 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - أعلن مجلس الدولة عن مدّ فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات التعيين في وظيفة «مندوب مساعد»، وذلك لخريجي وخريجات كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2024، حتى الساعة 12:00 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026.

 

 

 

وأوضح المجلس أن المدّ يتم بالضوابط والشروط ذاتها الواردة في الإعلان رقم (1) لسنة 2025، والمنشور بتاريخ 8 ديسمبر 2025، دون أي تعديل على شروط التقديم أو مستنداته.

 

 

 

ودعا مجلس الدولة الراغبين في التقدم إلى سرعة التسجيل واستيفاء البيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك: emp.esc.gov.eg

 

 

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

