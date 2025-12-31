أخبار اليمن : 275 صحفياً استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر

275 صحفياً استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 275 صحفيًّا، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان، أن عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين ارتفع خلال العام الجاري إلى 56 صحفيًا ضمن 275 شهيدًا منذ بدء حملة الإبادة الجماعية التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن مصير ثلاثة صحفيين لا يزال مجهولًا حتى الآن، فيما أصيب أكثر من 420 صحفيًا بجراح متفاوتة خلال أداء مهامهم، مشيرا إلى تعرض 50 صحفيا للاعتقال والتعذيب، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأوضح المكتب، أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، مؤكّدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإسكات صوت الحقيقة عبر القتل والترويع والاعتقال، في انتهاك جسيم للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.