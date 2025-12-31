الجزائر بالعلامة الكاملة في أمم أفريقيا
حققت الجزائر العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب بعدما تغلبت 3-1 على غينيا الاستوائية يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة، وانتزعت بوركينا فاسو المركز الثاني بالفوز 2-صفر على السودان.
سجّل أهداف الجزائر كلٌّ من زين الدين بلعيد في الدقيقة الـ19، وفارس الشعيبي في الدقيقة الـ25، ثم إبراهيم مازة عند الدقيقة الـ32، فيما أحرز هدف غينيا الاستوائية الوحيد اللاعب إيميليو نصو عند الدقيقة الـ50.
وكانت منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو والسودان حسمت بالفعل تأهلها إلى دور 16 خلال الجولة الثانية، وحققت الجزائر الفوز الثالث لترفع رصيدها إلى تسع نقاط وتلتها بوركينا فاسو بست نقاط والسودان بثلاث نقاط.
