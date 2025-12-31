العالم اليوم - الإمارات تستقبل العام الجديد 2026 بعروض استثنائية

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تستقبل العام الجديد 2026 بعروض استثنائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:15 مساءً - استقبلت دولة الإمارات العام الميلادي الجديد 2026 بمشاهد احتفالية مميزة وعروض نارية وضوئية استثنائية.

ورسمت العروض النارية والضوئية لوحة عالمية من الفرح والإبهار، وأكدت مكانة الدولة عاصمة للاحتفالات الكبرى والفعاليات الآمنة والمبهرة. وتوزّع المحتفلون في أبرز الساحات والمعالم السياحية الإماراتية، في مشاهد جمعت بين الفرح والتنظيم المحكم، إيذانا ببداية عام جديد مليء بالتطلعات.

