العالم اليوم - سوريا.. تفجير انتحاري يستهدف دورية شرطة في مدينة حلب

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. تفجير انتحاري يستهدف دورية شرطة في مدينة حلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يناير 2026 12:23 صباحاً - قتل عنصر في الأمن الداخلي السوري، مساء الأربعاء، وأصيب آخرون بجروح، إثر تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في مدينة حلب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بمقتل أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، جراء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في منطقة باب الفرج في مدينة حلب.

من جانبها، أوضحت محافظة حلب، في بيان لها، أن "شخصا مجهول الهوية نفذ تفجيرا انتحاريا مستخدما حزاما ناسفا، استهدف دورية للشرطة في باب الفرج وسط حلب، وذلك بعد أن رصدته قوى الأمن وحاولت اعتقاله، ما دفعه إلى تفجير نفسه".

وذكرت المحافظة، أن "التفجير أسفر عن استشهاد أحد عناصر الدورية وإصابة آخرين بجروح، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث وفرض طوق أمني في محيط الموقع".