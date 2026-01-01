الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار خبير الزلازل الهولندي الشهير، فرانك هيوجوربيتس، موجة من الترقب العالمي بعد تحذيرات أطلقها، حول احتمال تسجيل نشاط زلزالي قوي خلال الأيام الأولى من عام 2026م.

خبير الزلازل الهولندي يحذر من زلازل قوية مطلع عام 2026

واستند هيوجوربيتس في تقديراته إلى ما وصفه بـ"الاقترانات الكوكبية" التي ستشهدها المنظومة الشمسية مع بداية العام، مشيرا إلى أن تموضع الكواكب قد يحفز حركة القشرة الأرضية بشكل ملحوظ.



وأوضح الخبير الهولندي، في مقطع فيديو بثه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أن هناك اقترانا فلكيا بين كوكب عطارد والشمس وأورانوس، بالإضافة إلى اصطفاف آخر يضم الأرض وأورانوس والقمر والزهرة والمريخ في بداية شهر يناير.



واعتبر أن هذه التداخلات الفلكية تشير بقوة إلى احتمال وقوع هزات أرضية عنيفة، حيث تبدأ التأثيرات في الوصول إلى ذروتها في الثالث من كانون ثاني/يناير، لتمتد الفترة الأكثر حرجا ما بين السابع والتاسع من الشهر ذاته.



ورجح هيوجوربيتس أن تشهد المعمورة نشاطا زلزاليا كبيرا في الرابع من يناير، مع هامش اختلاف زمني قدره يوم واحد زيادة أو نقصانا. وقدر قوة هذا النشاط ما بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر، محذرا من أنها قد تصل إلى 7 درجات في أسوأ الأحوال.



غير أنه أردف قائلا إن القوة الزلزالية النهائية تبقى رهينة بمستوى الإجهاد المتراكم في القشرة الأرضية وطبيعة تكتونية الصفائح في المناطق المتأثرة، وهو أمر يقر بصعوبة قياسه دقة.



ومع اقتراب ذروة الاقترانات الكوكبية بين 8 و9 يناير، تعاظمت توقعات الخبير لتصل قوة الزلازل المحتملة إلى 7 درجات، وفي حالات قصوى قد تبلغ 8 درجات.



وجدد دعوته لسكان المدن الواقعة ضمن حزام الزلازل، خاصة في لوس أنجلوس وطوكيو وإسطنبول، لتوخي الحذر الشديد ابتداء من السابع من يناير، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي هزة أرضية كبرى محتملة.



