القاهرة الإخبارية: علم مصر يزين البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا برأس السنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 12:31 صباحاً - نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات تُظهر تزيين البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة بعلم مصر، وذلك احتفالًا برأس السنة، في مشهد يعكس مشاعر الفخر والانتماء الوطني، ويبرز رمزية العلم المصري كعنوان للوحدة والاعتزاز بالهوية.

البرج الأيقوني أيقونة معمارية ورسالة حضارية

ويُعد البرج الأيقوني أحد أبرز المعالم المعمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمثل نموذجًا للتطور العمراني الحديث، ويجسد ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات.

احتفالات تعكس روح التفاؤل وبداية عام جديد

وجاء تزيين البرج الأيقوني بعلم مصر في إطار أجواء احتفالية مع استقبال العام الجديد، بما يعكس روح التفاؤل والأمل في مستقبل أكثر ازدهارًا، ويؤكد حرص الدولة على إبراز رموزها الوطنية في المناسبات الكبرى.

العاصمة الإدارية الجديدة واجهة مصر المستقبلية

ويعكس هذا المشهد المكانة المتنامية للعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها واجهة حضارية حديثة لمصر، تجمع بين التخطيط العصري والرمزية الوطنية، وتُعد مركزًا إداريًا وتنمويًا يعبر عن رؤية الدولة للمستقبل.