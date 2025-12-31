العالم اليوم - اجتماع عسكري في عدن يشدد على توحيد الجهود ضد الحوثيين

انتم الان تتابعون خبر اجتماع عسكري في عدن يشدد على توحيد الجهود ضد الحوثيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 10:21 مساءً - أكد اجتماع عسكري استثنائي عُقد الأربعاء في مدينة عدن، برئاسة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري، ضرورة التركيز على المستجدات في محافظتي حضرموت والمهرة بمسؤولية عالية لتجنب أي تداعيات خطيرة وسط تحذير من أي توترات بين مكونات الشرعية مهما كانت الظروف.

وأكد وزير الدفاع اليمني على عدم حرف البوصلة عن مواجهة ميليشيات الحوثي ومكافحة التنظيمات الإرهابية. وثمّن الاجتماع عاليا الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لليمن منذ انطلاق عملية "عاصفة الحزم"، ولا سيما في مجال مواجهة الحوثيين ومكافحة التنظيمات الإرهابية. كما ثمن الاجتماع الدعم الذي قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات والصعد لمساندة اليمن وشعبه في معركته المصيرية ضد الحوثيين. وعبّر اللقاء عن أمله في التحقق الدقيق من مجريات الأوضاع على الأرض ووضع المعالجات بناء على تقييم واقعي ومسؤول بعيدًا عن أي قرارات غير مدروسة قد تسهم في خلق حالة تصعيد لا تخدم المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، مشددًا على أهمية التعاطي المتزن مع تطورات الأوضاع بما يضمن أمن المواطنين ويعزز جهود الشراكة الوطنية.

