أخبار اليمن : خبير يُحذر من زلزال كبير في الأيام المقبلة

خبير يُحذر من زلزال كبير في الأيام المقبلةقدّم راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تحديثاً لبياناته المرتبطة بحركة الكواكب وانعكاساتها المحتملة على النشاط الزلزالي، محذراً من احتمال وقوع زلزال كبير مطلع العام المقبل، وتحديداً في الرابع من يناير (كانون الثاني).

وأشار إلى أن "الاقتران الكوكبي بين عطارد والشمس وأورانوس، إضافة إلى اقتران الأرض وأورانوس والقمر، قد يؤشر إلى نشاط زلزالي قوي"، لافتاً إلى تقارب دقيق يُتوقع في الثالث من الشهر نفسه، مع صعوبة تحديد حجم الزلزال بسبب قياس الإجهاد التكتوني بين الصفائح.

وتابع أنه يتوقع أن يبلغ النشاط الزلزالي ذروته في 8 أو 9 يناير (كانون الثاني)، داعيا إلى توخي الحذر الشديد بدءا من 7 يناير (كانون الثاني)، ومحذراً سكان لوس أنجلوس وطوكيو وإسطنبول من خطورة الصدوع في هذه المناطق، مع التشديد على ضرورة الجهوزية ووضع خطط لمواجهة الزلازل الكبرى.*وكالات