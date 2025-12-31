العالم اليوم - خبير الزلازل الهولندي يحذر العالم من زلزال محتمل بداية 2026

انتم الان تتابعون خبر خبير الزلازل الهولندي يحذر العالم من زلزال محتمل بداية 2026 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:11 مساءً - حذر خبير الزلازل الشهير الهولندي فرانك هوغربيتس، الثلاثاء، من احتمال تسجيل نشاط زلزالي قوي خلال الأيام الأولى من عام 2026.

وزعم هوغربيتس، في فيديو نشره على قناته في "يوتيوب"، أن الاقتران الكوكبي بين عطارد والشمس وأورانوس، إضافة إلى اقتران الأرض وأورانوس والقمر والزهرة والمريخ في بداية يناير، يشير إلى احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي.

وأكد الخبير الهولندي أن التأثيرات الفلكية ستصل إلى ذروتها في 3 يناير، وستمتد الفترة الحرجة من 7 إلى 9 من الشهر ذاته.

وقال: "قد نشهد نشاطا زلزاليا كبيرا في 4 من يناير مع احتمال الاختلاف بيوم واحد، وتتراوح قوة النشاط الزلزالي عادة بين 5 و6 درجات، أو حتى 7 درجات في أسوأ الأحوال، وهذا احتمال وارد".

لكنه أكد أن القوة الزلزالية تعتمد على الإجهاد في القشرة الأرضية وتكتونية الصفائح، وهو ما يصعب قياسه.

كما توقع أن يكون النشاط الزلزالي أقوى بين 8 و9 يناير بسبب بلوغ الاقترانات الكوكبية ذروتها، وقد تصل قوته إلى 7 درجات، وفي أقصى الحالات 8 درجات.

ودعا الخبير إلى توخي الحذر الشديد ابتداء من 7 يناير، محذرا سكان المدن الواقعة في المناطق المعرضة للزلازل، مثل لوس أنجلوس وطوكيو وإسطنبول، من احتمال الزلزال، مشددا على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الزلزال الكبير المحتمل.