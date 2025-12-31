ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، إصابة لاعبه الفرنسي كيليان مبابي وغيابه عن ملاعب كرة القدم لفترة غير محددة، بعد تعرضه لالتواء في الركبة اليسرى.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابته، وسيتم متابعة حالته وتقييم مدى تطورها خلال الأيام المقبلة.
ويعد غياب مبابي ضربة موجعة لريال مدريد، خاصة في ظل تألقه اللافت هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا في الدوري الإسباني و9 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله أحد أبرز عناصر الفريق هجوميا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، ما يزيد من أهمية كل مباراة في الأسابيع المقبلة، ويجعل غياب مبابي مؤثرا في الصراع على اللقب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يعلن إصابة مبابي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.