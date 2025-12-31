العالم اليوم - حسام زكي: نؤكد على ضرورة تغليب لغة الحوار في اليمن

انتم الان تتابعون خبر حسام زكي: نؤكد على ضرورة تغليب لغة الحوار في اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:11 مساءً - أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن موقف الجامعة العربية "مؤيد لسيادة ووحدة اليمن"، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد في ظل الظروف الراهنة.

وقال زكي، في حديث لـ"دوت الخليج"، إن الجامعة العربية "تأمل في اتفاق اليمنيين على أفضل الطرق للخروج من هذا الوضع الدقيق"، داعيا إلى تغليب الحلول السياسية والتوافق الوطني.

وحذر الأمين العام المساعد من أن "اللجوء إلى الخيارات العسكرية سيزيد الأوضاع اليمنية تعقيدا". وتابع: "تصريحاتنا أكدت كذلك على ضرورة تغليب لغة الحوار".

وأردف قائلا: "الوضع في اليمن كله فيه قوى عسكرية متعددة.. فبالتالي نرغب في التأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار، لأنها الوسيلة المثلى لتجنب موقف أكثر صعوبة".

وأكد: "السعودية والإمارات دولتان كبيرتان، وكان لهما أكبر الأثر في محاولة تغليب الشرعية في اليمن".

وأبرز: "المستقبل والحاضر ينبغي أن يؤخذ بقدر كبير من الحكمة.. ولدينا ثقة في حكمة الدولتين في أن الأمور لا تخرج عن السيطرة".